ÇORUM (AA) - Çorum merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan teğmen M.A, astsubaylar E.T, M.Ç, R.E. ve İ.K. ile ihraç edilen askeri öğrenciler A.F, F.T. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan teğmen M.A. ile astsubay M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Nisan'da Çorum ile Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alınmıştı.

