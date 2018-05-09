HABER

Çorum merkezli "kripto" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 9'u muvazzaf asker, 2'si ihraç edilmiş askeri öğrenci, 2'si de eski öğretmen olmak üzere 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu kentin yanı sıra Şırnak, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8 astsubay ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci ve 2 eski öğretmen gözaltına alındı.

Eski öğretmenlerin, TSK'daki kripto yapılanması kapsamındaki askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları öne sürüldü.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 eski öğretmen, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişmeÇorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişme
Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalarÇorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar
Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ardışık arama ve kripto şifreleme Çorum FETÖ/PDY TSK

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.