ÇORUM (AA) - Çorum merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 9'u muvazzaf asker, 2'si ihraç edilmiş askeri öğrenci, 2'si de eski öğretmen olmak üzere 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu kentin yanı sıra Şırnak, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 8 astsubay ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci ve 2 eski öğretmen gözaltına alındı.
Eski öğretmenlerin, TSK'daki kripto yapılanması kapsamındaki askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları öne sürüldü.
Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 eski öğretmen, adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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