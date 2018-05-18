HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çorum Müzesi'ni 2 saatte 2 bin kişi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:34 | Son Güncelleme

"Avrupa Müzeler Gecesi" dolayısıyla ücretsiz olarak gezilebilen ve gece saatlerine kadar açık olan Çorum Müzesi'ni etkinliğin ilk 2 saatinde 2 bin kişi gezdi - Ziyaretçilerden öğretmen Adem Atasever: - "Çorum Müzesi'nden gerçekten çok etkilendik. Binlerce yıllık Hitit Medeniyeti'nden kalma eserleri inceleme fırsatı bulduk. Müzenin gece açık olması çok güzel oldu"

ÇORUM (AA) - "Avrupa Müzeler Gecesi" dolayısıyla ücretsiz olarak gezilebilen ve gece saatlerine kadar açık olan Çorum Müzesi'ni etkinliğin ilk 2 saatinde 2 bin kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bugün saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek 39 müzeden biri olan Çorum Müzesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Gündüz çalıştıkları için müzeye gelemeyen vatandaşlar için iyi bir fırsat olan "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında çok sayıda vatandaş, ailesiyle Çorum Müzesi'ni gezerek, müzede sergilenen yaklaşık 8 bin yıllık tarihi eserleri inceledi.

Etkinlik çerçevesinde müze bahçesinde Halk Eğitim Merkezi Kadınlar Bağlama Grubu da halk müziği konseri verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin verimli geçtiğini ve ilk 2 saatte müzenin 2 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Çorum Müzesi'nin, 2010'da Avrupa Yılın Müzesi Yarışması'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Arslan, müzenin Türkiye'deki müzeleri arasında prestij anlamında ilk 10 arasında yer aldığını ifade etti.

Arslan, müzede 8 bin yıllık eserlerin sergilendiğini, "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğiyle daha fazla vatandaşın Çorum Müzesi'nden istifade etme şansı bulduğunu aktardı.

Çorum'daki müzelerde 6 bin civarında eserin sergilendiğini dile getiren Arslan, "Müzelerimizde 34 bin civarında eser de depolarımızda muhafaza altındadır. Zaman zaman teşhire çıkartılan bu tarihi miras ziyaretçilerimizin beğenisine sunulmaktadır." dedi.

Arslan, Türkiye'de kültür turizminin yeniden şahlanmaya başladığının altını çizerek, bu tür etkinliklerle vatandaşların müzelere ilgisini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Ziyaretçiler uygulamadan memnun

Çorum Müzesi'ne eşi ve iki çocuğuyla gelen Adem Atasever de öğretmen olduğunu ve gündüz çalıştığı için daha önce müzeye gelme fırsatı bulamadığını söyledi.

"Avrupa Müzeler Gecesi" kapsamında Çorum Müzesi'nin gece açık olduğunu öğrenince ailesiyle geldiklerini söyleyen Atasever, "Çorum Müzesi'nden gerçekten çok etkilendik. Binlerce yıllık Hitit Medeniyeti'nden kalma eserleri inceleme fırsatı bulduk. Müzenin gece açık olması çok güzel oldu. Biz çalışanlar için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızıyla müzeye gelen Tuba İbiş de daha önce gezdiği Çorum Müzesi'ni gece gezme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu, tarihe ilgi duyan herkesin burayı gezmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşüSamsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Müzeler Gecesi Çorum çorum müzesi Ömer Arslan

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.