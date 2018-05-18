Çorum Müzesi'ni 2 saatte 2 bin kişi gezdi

ÇORUM (AA) - "Avrupa Müzeler Gecesi" dolayısıyla ücretsiz olarak gezilebilen ve gece saatlerine kadar açık olan Çorum Müzesi'ni etkinliğin ilk 2 saatinde 2 bin kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bugün saat 23.00'e kadar ücretsiz gezilebilecek 39 müzeden biri olan Çorum Müzesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Gündüz çalıştıkları için müzeye gelemeyen vatandaşlar için iyi bir fırsat olan "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında çok sayıda vatandaş, ailesiyle Çorum Müzesi'ni gezerek, müzede sergilenen yaklaşık 8 bin yıllık tarihi eserleri inceledi.

Etkinlik çerçevesinde müze bahçesinde Halk Eğitim Merkezi Kadınlar Bağlama Grubu da halk müziği konseri verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin verimli geçtiğini ve ilk 2 saatte müzenin 2 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Çorum Müzesi'nin, 2010'da Avrupa Yılın Müzesi Yarışması'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Arslan, müzenin Türkiye'deki müzeleri arasında prestij anlamında ilk 10 arasında yer aldığını ifade etti.