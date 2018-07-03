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Çorum olaylarında ölen 57 kişi anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından 38 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Geniş güvenlik önmeleri altında ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte bazı katılımcılar ellerinde 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız', 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlarla saygı duruşunda bulundu.

Bir konuşma yapan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, "Bizi katletmek isteyenler, bizi asimile etmek isteyenler, inkar etmek isteyenleri biliyoruz, tanıyoruz. Neler yaptıklarını biliyoruz, neleri yapabileceklerini de biliyoruz. Asıl mesele biz ne yapacağız sorusu. Biz nasıl bir tavır ortaya koyacağız, biz nasıl bu mücadeleyi ortaya koyacağız? Çok açık söylüyorum, Alevilerin kurtuluşu, Alevilerin kendi ellerinde. Aleviler kendi davalarına, inançlarına, yoluna sahip çıkmadığı sürece, bir araya gelmedikleri sürece, mücadele etmedikleri sürece bugüne kadar yaşadıkları tüm katliamların benzerini yaşamaya devam edeceklerdir. Eğer biz bu zihniyete karşı bir mücadele ortaya koyup, kendi varlık gerekçemizi, kimliğimizi, inancımızı bu topraklarda sonuna kadar yaşatmak istiyorsak mücadele etmekten başka hiçbir koşul yoktur" dedi.

Düzenlenen etkinliğe HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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