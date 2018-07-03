"Çorum Olayları"nın 38. yılı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 1980 yılında "Çorum Olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler anıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından Türkiye ile Avrupa'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen program, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz," yazılı döviz ve pankartlarla alanda toplanan vatandaşlar, 38 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için saygı duruşunda bulundu.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Çorum Olayları'nı "katliam" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Bazı odakların Alevileri katletmek ya da asimile etmek istediğini öne süren Mat, şunları kaydetti:

"Bizi katletmek isteyenler, bizi asimile etmek isteyenler, inkar etmek isteyenleri biliyoruz, tanıyoruz. Neler yaptıklarını biliyoruz, neleri yapabileceklerini de biliyoruz. Asıl mesele biz ne yapacağız sorusu. Biz nasıl bir tavır ortaya koyacağız, biz nasıl bu mücadeleyi ortaya koyacağız? Çok açık söylüyorum; Alevilerin kurtuluşu, Alevilerin kendi ellerinde. Aleviler kendi davalarına, inançlarına, yoluna sahip çıkmadığı sürece, bir araya gelmedikleri sürece, mücadele etmedikleri sürece, bugüne kadar yaşadıkları tüm katliamların benzerini yaşamaya devam edeceklerdir. Eğer biz bu zihniyete karşı bir mücadele ortaya koyup kendi varlık gerekçemizi, kimliğimizi, inancımızı bu topraklarda sonuna kadar yaşatmak istiyorsak mücadele etmekten başka hiçbir koşul yoktur."

Mat'ın ardından bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşma yaptı.

Programa, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri de katıldı.

