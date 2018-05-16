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Çorum Sağlık Müdürlüğü 11 personelin yemeğini dışarıdan karşılayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

ÇORUM İl Sağlık Müdürlüğü'nde 350 personelden 11’i yemek hizmetlerinden yararlanmak istediğini söylemesi üzerine Ramazan'da yemek hizmeti kaldırıldı.

Çorum Sağlık Müdürlüğü 11 personelin yemeğini dışarıdan karşılayacak

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM İl Sağlık Müdürlüğü'nde 350 personelden 11’i yemek hizmetlerinden yararlanmak istediğini söylemesi üzerine Ramazan'da yemek hizmeti kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yemek isteyenler için dışarıdan temin yapılacağı belirtildi.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm birimlere gönderilen yazıda, "Ramazan ayı içerisinde yemek servis hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel sayısının yetersiz olması nedeniyle kamu yararı düşünülerek yemekhane yönetim kurulunun 07.05.2018 tarih ve 2018/3 sayılı kararıyla Ramazan ayında yemek servis hizmeti verilmemesi kararlaştırılmıştır" denildi, yemekhanede yemek hizmeti kaldırıldı.
Alınan karar sonrası yazılı bir açıklama yapan Genel Sağlık- İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Çorum Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında tüm çalışanlarına yemek servis hizmetini kaldırarak Anayasa'nın 24. maddesi ile güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünü açıkça ihlal etmektedir. Anayasa'nın başlangıç ilkeleri ile 24. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı'nın Anayasa'nın açık hükümlerini ihlal ettiği görülmektedir" şeklinde açıklama yaparak alınan kararı eleştirdi.
Öte yandan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise olayın çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Toplam 350 personele Ramazan'da yemek hizmetinden yararlanıp yararlanmayacakları sorulduğu ve imzaya sunulduğu belirtilerek, sadece 11 personel yemek hizmetinden yararlanmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle de sayı çok az olduğu için yemek hizmeti kaldırılmıştır. Yemekhanenin kapısına kilit vurulma gibi bir durum söz konusu değildir. Yemek yemek isteyen personelimiz için bir şirketle konuşulmuş ve yemek getirme kararı da alınmıştır. Tekrar bu personellerimizle görüşülüp yemek yemek isteyenler dışarıdan temin edilecek yemekle mutfakta yemek ihtiyaçları giderilmiş olunacaktır."

FOTOĞRAFLI

Çorum Sağlık Müdürlüğü 11 personelin yemeğini dışarıdan karşılayacak

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