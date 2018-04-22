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Çorum Ticaret Borsası’nda görev dağılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Çorum Ticaret Borsası, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanı, disiplin kurulu üyeleri ve genel kurul delegelerinin seçimi yapıldı.

Çorum Ticaret Borsası’nda görev dağılımı

Çorum Ticaret Borsası, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanı, disiplin kurulu üyeleri ve genel kurul delegelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Naki Özkubat Ticaret Borsası Başkanlığına, Yılmaz Kaya ise Meclis Başkanlığı görevine getirildi.
Yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Şahan, İlhan Özgün, Ali Alıcı, Hasan Sayın, Meclis Başkan Yardımcılığına Hüseyin Bal, Yüksel Eser, Disiplin Kurulu Üyeliğine Ali Doruk, Ahmet Bilgiç, Yusuf Ceylan, Mehmet Kartal, Ahmet Soner Boyraz, Sezgin Gür, genel kurul delegeliğine ise Yılmaz Kaya, Mustafa Şahan, Ali Rıza Ünal, Fuat Sarıtaş ve İlhan Özgün seçildi.

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