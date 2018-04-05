Çorum ve Afyonkarahisar'da 'kuş gribi' tedirginliği

Gül KABA- Satılmış AKKAŞ- Hakan AKGÜN/İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'de ilk kez 2005 yılında Balıkesir'de görülen kuş gribi vakasının geçtiğimiz günlerde Çorum ve Afyonkarahisar'daki bazı köylerdeki kümeslerde tekrar ortaya çıktığı ve tavukların itlaf edildiği iddia edildi. Kuş gribi olan tavuğun kendiliğinden öleceğini ve virüsün insanlara bulaşmasının söz konusu olmayacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise "Hastalık yayılmasın diye sağlıklı tavukları itlaf etmek cinayettir. Köylünün elindeki tavuğu toplayıp, endüstrinin ekmeğine yağ sürüyorlar" dedi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı bazı köylerdeki çiftliklerde bulunan kanatlı hayvanlarda kuş gribi vakalarının görüldüğü iddia edildi. Bazı kanatlı hayvanların da ölmeye başlaması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kuş gribi şüphesi ile bazı tavuk çiftlikleri ile köylerde üretimi yapılan kanatlı hayvanların toplanarak itlaf edildiği iddia edildi.

TAVUKLARA KUŞ GRİBİ KAZLARDAN BULAŞTI ŞÜPHESİ

Alaca'da kaz yetiştiricisi Emir Belgiç, kazlarda kuş gribi olmadığını söyledi. Belgiç, "Kuş gribi var diye geldiler 9 tane kazımı aldılar ama kuş gribi yok ortada. Rapor istedim; vermediler. Benim kazlarımda hastalık yok. 22 tane kazım vardı, 9 tanesine el koydular. Gerisini de ben kendim kesip gömdüm. Kuş gribi var diye beni de korkuttular ama kazlarım sağlıklıydı. Benim yan komşumdan da 40 tane kaz aldılar" diye konuştu.