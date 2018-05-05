Çorum ve Amasya için sağanak yağış uyarısı

Amasya ve Çorum'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amasya il merkezi ile batı ilçeleri, Çorum il merkezi ve Mecitözü'nde saat 21.00'e kadar sağanak ve görültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması istendi.
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