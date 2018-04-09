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Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesi bugün

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesi bugün

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkşeker'e ait Çorum Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 14.30'da, Yozgat Şeker Fabrikası'nın nihai pazarlık görüşmesi saat 15.30'da ÖİB binasında olacak.

İdarenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu Türkşeker'e ait 14 fabrikanın, satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin ilan 21 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Özelleştirme Şeker Fabrikaları Yozgat

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