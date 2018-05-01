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Çorum'da 1 Mayıs kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

ÇORUM’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. KESK ve DİSK’in içinde yer aldığı 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Pir Baba Çamlığı önünde toplanan yaklaşık bin 500 kişi, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Kortej, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Hürriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesine kadar yürüdü. Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.

Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. Seyyar satıcılar alana alınmazken, 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan basın açıklamasının ve çekilen halaylarla sona erdi.

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