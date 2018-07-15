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Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül: - "Bu müzeyi yapmaktaki amacımız istiklalimize, istikbalimize ve geleceğimize yapılan her türlü saldırıya karşı vatandaşlarımızı, gençlerimizi bilinçli kılmak"

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin unutulmaması, unutturulmaması ve şehitlerin anısının yaşatılması amacıyla yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyarete açıldı.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Kültür Park içerisinde inşa edilen müzenin açılış törenindeki konuşmasında, yapımına geçen yıl başlanan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan müzenin, darbe girişiminin ikinci yılında hizmete açıldığını belirterek, bin 600 metrekare alan üzerine kurulu müzenin, iki kattan oluştuğunu ifade etti.

Müzenin ilk katında sürekli sergi salonu ile sinema salonunun bulunduğunu anlatan Gül, "Sergi salonumuzda, darbe gecesi yaşanan olayları en iyi şekilde anlatan fotoğrafları sergiliyoruz. Sinema salonumuzda ise bu ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeselleri başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm ziyaretçilerimize izleterek, bu ihanetin en doğru şekilde anlaşılmasını sağlayacağız." dedi.

Gül, müzenin ikinci katında, hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede canını feda eden Erol Olçok ve oğlunun da aralarında bulunduğu 12 Çorumlunun yanı sıra darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hatıralarının yaşatılacağı 13 odanın yer aldığını kaydetti.

Bu odalarda şehitlerin özel silikon malzemeden yapılmış heykellerinin yanı sıra kişisel eşyalarının da sergileneceğini bildiren Gül, "Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok, Ali Karslı, Akif Kapaklı, Ali Alıtkan, Mustafa Özgür Karasakal, Mehmet Kocakaya, Mehmet Avcu, Emin Güner, Osman Arslan, Mustafa Solak ve Yakup Kozan'ın ve artık tüm Türkiye'nin hemşehrisi olan Ömer Halisdemir'in balmumu heykelleri ve kişisel eşyalarıyla aziz hatıralarını ilelebet yaşatacağız." diye konuştu.

Zeki Gül, müzeyi yapmaktaki amaçlarının, istiklallerine, istikballerine ve geleceklerine yönelik her türlü saldırıya karşı vatandaşları, gençleri bilinçli kılmak olduğunu bildirdi.

Gül, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, konuşmasını tamamladı.

Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve MHP İl Başkanı Arslan Kaynar da konuşmalarında, FETÖ'nün hain darbe girişimini lanetleyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından şehitler için dua edildi.

Daha sonra müzenin açılışını yapan Vali Kılıç ve beraberindekiler, AA muhabirlerinin objektifinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen karelerin de yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.

Sinema ve konferans salonunda 15 Temmuz konulu kısa filmi de izleyen protokol üyeleri, ikinci kattaki 13 şehidin balmumu heykellerinden oluşan bölümü de gezdi.

Müzeyi gezen bazı şehit ailesi ve vatandaşların da duygulu anlar yaşadıkları gözlendi.

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15 Temmuz Şehitleri Müzesi Belediye Başkanı Zeki Gül Çorum darbe girişimi

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