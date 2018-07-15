Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin unutulmaması, unutturulmaması ve şehitlerin anısının yaşatılması amacıyla yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ziyarete açıldı.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Kültür Park içerisinde inşa edilen müzenin açılış törenindeki konuşmasında, yapımına geçen yıl başlanan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan müzenin, darbe girişiminin ikinci yılında hizmete açıldığını belirterek, bin 600 metrekare alan üzerine kurulu müzenin, iki kattan oluştuğunu ifade etti.

Müzenin ilk katında sürekli sergi salonu ile sinema salonunun bulunduğunu anlatan Gül, "Sergi salonumuzda, darbe gecesi yaşanan olayları en iyi şekilde anlatan fotoğrafları sergiliyoruz. Sinema salonumuzda ise bu ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeselleri başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm ziyaretçilerimize izleterek, bu ihanetin en doğru şekilde anlaşılmasını sağlayacağız." dedi.

Gül, müzenin ikinci katında, hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede canını feda eden Erol Olçok ve oğlunun da aralarında bulunduğu 12 Çorumlunun yanı sıra darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hatıralarının yaşatılacağı 13 odanın yer aldığını kaydetti.