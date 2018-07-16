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Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi', darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi', darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açıldı. 15 Temmuz şehitlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müzenin 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi yanında inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Müzesi için açılış töreni düzenlendi. 2 katlı müze yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal oldu. Müzenin zemin katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katta ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzede Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz olan Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca şehit astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor.

Düzenlenen açılış törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında katılımcılar müzeyi gezdi. Müzeyi gezen bazı şehit ailesi ve vatandaşlar da duygulu anlar yaşadı.

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