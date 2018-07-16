Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi açıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM Belediyesi tarafından yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi', darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açıldı. 15 Temmuz şehitlerinin balmumu heykellerinin bulunduğu müzenin 3 milyon 444 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan '15 Temmuz Şehitleri Müzesi' inşaatı tamamlandı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi yanında inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Müzesi için açılış töreni düzenlendi. 2 katlı müze yaklaşık 3 milyon 444 bin TL'ye mal oldu. Müzenin zemin katında sergi salonu, sinema salonu, kafeterya, ikinci katta ise idari odası, mescit ve misafir odaları yer alıyor. Müzede Çorumlu 15 Temmuz şehitlerimiz olan Abdullah Tayyip Olçok, Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Erol Olçok, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan'ın bal mumu heykelleri ve özel eşyaları, fotoğraflar sergileniyor. Ayrıca şehit astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor.