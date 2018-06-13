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Çorum'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı : 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Çorum'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı : 8 yaralı

Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Kargı ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Kargı ilçesi Hacıhamza köyü mevkisinde meydana geldi.
Samsun istikametinden İstanbul yönüne giden Oktay Özdemir yönetimindeki 34 BAJ 026 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Coşkun Taşdan yönetimindeki 34 RK 7632 plakalı otomobil yol üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Oktay Özdemir ve yanında bulunan Reyhan Özdemir, Şükran Yel, Meryem Elif Yel ile diğer sürücü Coşkun Taşdan ve yanında bulunan Damla Taşdan, Şahsenem Taşdan, Sultan Taşdan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Çorum'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı : 8 yaralıÇorum'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı : 8 yaralı

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