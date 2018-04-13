HABER

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Çorum’da temel askerlik eğitimini tamamlayan 370’inci kısa dönem erler yemin etti.Yemin törenine gelen ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Çorum’da temel askerlik eğitimini tamamlayan 370’inci kısa dönem erler yemin etti.
Yemin törenine gelen ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Asker yakınları yaşadıkları gurur karşısında gözyaşlarını tutamazken, askerlerin kimisi anne ve babasına, kimisi ise eşi ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.
Sancağın yerini alması ile başlayan törende 370’inci dönem kısa dönem erler, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından İl Jandarma Alay Komutanlığına ilk katılan, eğitim ve sporda başarılı olan askerlere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.
Törende konuşan Vali Necmettin Kılıç, Türk milletinin medeniyetler mezarlığı olan Anadolu’da bin yıldır alnı açık, başı dik, hür ve medeni bir şekilde yaşadığını belirterek, “Dünyanın en kıymetli toprakları, denizleri, en kıymetli coğrafyasında bin yıldır varız. Biz bu topraklardayız, bu topraklarda kıyamete kadar olacağız. Biz her berimiz bir askeriz. Asker doğduk asker öleceğiz. Bizi esir etmek, diz çöktürmek mümkün değildir. Gaye bu olunca Sultan Alparslanların, Kılıçarslanların, Gazi Mustafa Kemallerin evlatları yiğit ordumuz ayakta durunca hür olmak elbetteki bizim için bir haktır, bizim için bir sonuçtur” dedi.
Yemin törenine katılan askerlerin ailelerine seslenen İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ ise, “Değerli anneler ve babalar törenlerle ve dualarla peygamber ocağına uğurladığınız, kınalar yaktığınız değerli evlatlarınız askerliğin temel eğitimini tamamlamış olarak huzurlarınızda ettikleri kutsal yeminle vatan savunmasında yer almaya ve verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki gözü vatan sevgisinden başka bir şey görmeyen böyle yiğitler yetiştirdiniz. Ne mutlu sizlere ki asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınız sizlerle gurur duyuyor. Sizler de onlarla gurur duyun" ifadelerini kullandı.

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

1 / 6

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti
2 / 6

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti
3 / 6

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti
4 / 6

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti
5 / 6

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti
6 / 6

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversiteli Yiğit'in acı sonu!

Üniversiteli Yiğit'in acı sonu!

Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

Son dakika! Karabük merkezde büyük yangın

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan: 2 devirli ikramiye tek kişiye!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

6 kişi servisin önünü kesip liseli kızı kaçırdı

6 kişi servisin önünü kesip liseli kızı kaçırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.