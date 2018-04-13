Çorum’da 370. kısa dönem erler yemin etti

Çorum’da temel askerlik eğitimini tamamlayan 370’inci kısa dönem erler yemin etti.

Yemin törenine gelen ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Asker yakınları yaşadıkları gurur karşısında gözyaşlarını tutamazken, askerlerin kimisi anne ve babasına, kimisi ise eşi ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Sancağın yerini alması ile başlayan törende 370’inci dönem kısa dönem erler, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyarak yemin etti. Yemin töreninin ardından İl Jandarma Alay Komutanlığına ilk katılan, eğitim ve sporda başarılı olan askerlere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Törende konuşan Vali Necmettin Kılıç, Türk milletinin medeniyetler mezarlığı olan Anadolu’da bin yıldır alnı açık, başı dik, hür ve medeni bir şekilde yaşadığını belirterek, “Dünyanın en kıymetli toprakları, denizleri, en kıymetli coğrafyasında bin yıldır varız. Biz bu topraklardayız, bu topraklarda kıyamete kadar olacağız. Biz her berimiz bir askeriz. Asker doğduk asker öleceğiz. Bizi esir etmek, diz çöktürmek mümkün değildir. Gaye bu olunca Sultan Alparslanların, Kılıçarslanların, Gazi Mustafa Kemallerin evlatları yiğit ordumuz ayakta durunca hür olmak elbetteki bizim için bir haktır, bizim için bir sonuçtur” dedi.

Yemin törenine katılan askerlerin ailelerine seslenen İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ ise, “Değerli anneler ve babalar törenlerle ve dualarla peygamber ocağına uğurladığınız, kınalar yaktığınız değerli evlatlarınız askerliğin temel eğitimini tamamlamış olarak huzurlarınızda ettikleri kutsal yeminle vatan savunmasında yer almaya ve verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki gözü vatan sevgisinden başka bir şey görmeyen böyle yiğitler yetiştirdiniz. Ne mutlu sizlere ki asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınız sizlerle gurur duyuyor. Sizler de onlarla gurur duyun" ifadelerini kullandı.