Çorum'da alıkonulan 2 kız çocuğunun kurtarılması

ÇORUM (AA) - Çorum'da 15 yaşındaki iki kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zorla tutuldukları eve düzenlenen operasyonda kurtarılan S.D. (15) ile arkadaşı G.A'yı (15) zorla alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan Mesut Karlıdağ (28) ile Orhan K'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Karlıdağ tutuklandı, Orhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum'da 26 Mart'ta sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan S.D. (15) ile arkadaşı G.A'nın (15) ailelerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
S.D. ve G.A'nın Gülabibey Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunun belirlenmesi üzerine polisin, dün düzenlediği operasyonla çocukları kurtarılmış, zanlılar ise gözaltına alınmıştı.
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