Çorum'da cinayet

ÇORUM (AA) - Çorum'da eşi tarafından başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çöplü Mahallesi'nde yaşayan Ali B. (64) ile eşi Hanife B. (64), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, eşinin başına çekiçle vurdu.

Çarşı Polis Merkezi Amirliğine teslim olan zanlının cinayet itirafının ardından olay yerine giden polis ekipleri, dört çocuk annesi Hanife B'yi yatak odasında ölü buldu.

Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

