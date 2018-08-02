Çorum'da engelli gencin darbedilmesi

Anne Kayacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun engelli olmasına rağmen çevresindekilere bir zararı bulunmadığını ve kent merkezindeki birçok esnafın oğlunu tanıdığını söyledi.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Kayacı, şunları anlattı:

"Normalde beni görünce 'anne eve mi gidiyoruz' diyen çocuk, o gün beni görünce korktu. Ağzı, burnu kan içindeydi. Sanki cenazeyi elime vermişler gibi oldum. Çocuğun gözleri dönmüş. Geceyi hatırlayamıyorum bile. Üç gün uyuyamadım. Oğlumun aklı başında değil, rahatsız bir çocuk. (Saldırgana) Kime kızıyorsan git ondan hıncını al. Benim oğluma neden saldırıyorsun? Çocuk üç gün benimle konuşmadı, kapıları kilitledi. 'O gelip beni döver' diye korktu."

Oğlunu döven kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Kayacı, "Oğlum, 'Ayakkabılarımı istediler, vermeyince arabaya bindirip, karanlık bir yere götürüp, beni dövdüler' diyor. Bir de kolunu tutmuşlar, 'kendini savunamasın, o da vurmasın' diye. Böyle vicdansızlık olur mu? Ağzındaki yaralar nedeniyle üç gün yemek yiyemedi benim çocuğum. Onun vebalini kim verecek, günahını kim çekecek?" diye konuştu.

Eşinin yurt dışında çalıştığını, tek başına olayın takipçisi olduğunu vurgulayan Kayacı, "Ben sonuna kadar adalet yerini bulsun diye mücadele edeceğim. Alperen'i sırf bunlardan kurtarmak için Ankara'daki bir özel yurda vereceğim." ifadesini kullandı.

