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Çorum'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen M.S. ile ev hanımı D.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum FETÖ/PDY örgüt üyeliği

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