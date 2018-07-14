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Çorum'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 00:01 | Son Güncelleme

Çorum'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Güler'in (53) kullandığı 19 AT 984 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkisinde bariyerleri aşarak, şarampole devrildi.

Savrularak ters dönen araçtaki sürücü Güler ile gelini Şükriye (27) ve torunu Elif Güler (5) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekibince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu trafik kazası

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