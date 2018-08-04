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Çorum'da iki otobüs çarpıştı: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 03:56 | Son Güncelleme

Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması nedeniyle yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ordu-İstanbul seferini yapan Serkan Yanaz'ın kullandığı 41 UP 999 plakalı otobüs, D100 karayolundaki Çeltiközü mevkisinde İstanbul-Erzincan seferini yapan Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 UP 999 plakalı otobüs refüje çıktı.

Kazada her iki otobüsteki yolculardan 13'ü yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüslerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 karayolunun tek şeridi, otobüslerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Çorum kargı Osmancık otobüs kazası trafik kazası

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