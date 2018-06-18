Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Hasan Kaya'nın (36) kullandığı 61 KP 783 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolunun 27'nci kilometresindeki Alacahöyük kavşağında Ayşegül Ersözoğlu (44) yönetimindeki 52 RC 616 plakalı otomobille çarpıştı.

İki aracın da refüje savrulduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ersözoğlu ile her iki araçta bulunan Emine (32), Mustafa (13) ve Uğur Kaya (6), Emine Ersözoğlu (69), Meryem (70), Zeynep (28), Hasan (4) ve Elif Çalış (5) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

