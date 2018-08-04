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ÇORUM'DA İKİ YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 13 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 05:40 | Son Güncelleme

  ÇORUM’da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

ÇORUM’da D-100 karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kargı ilçesi D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine gitmekte olan Serkan Yanal idaresindeki 41 UP 999 plakalı yolcu otobüsü kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Karakelle yönetimindeki 24 AAD 040 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 2 si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Hastane dışından detay
-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getrilmesi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum)

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