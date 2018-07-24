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Çorum'da ırmağa düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Çorum'da ırmağa düşen çocuk boğuldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'a düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Karacaköy köyü yakınlarında ailesiyle piknik yapan Arda Çiçek (10) oyun oynarken Kızılırmak'a düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri nehir kıyısında, AFAD'ın dalgıçları da ırmakta arama yaptı.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Çiçek'in cesedi, düştüğü noktadan 30 metre uzaklıkta bulundu. Küçük çocuğun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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boğulma Çorum Kızılırmak Osmancık

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