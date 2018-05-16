Çorum'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.
Akören köyünde yaşayan Dursun Kalabalık'ın (68) dün sabah saatlerinde çalı süpürgesi toplamak amacıyla gittiği araziden dönmemesi üzerine, yakınları bölgede arama yaptı.
Kalabalık'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ekibi ile AFAD görevlileri köye gelerek, arama başlattı.
İz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Dursun Kalabalık'ın cesedi Dede Deresi mevkisinde bulundu.
Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmayan Kalabalık'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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