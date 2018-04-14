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Çorum’da Koç-Teke istasyonu açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapımına başlanan Koç-Teke istasyonu tamamlandı.Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Sevindikalan Köyü Mevkiinde 12 dönümlük arazi üzerine kurulan istasyon 16 Nisan’da düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.

Çorum’da Koç-Teke istasyonu açılıyor

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapımına başlanan Koç-Teke istasyonu tamamlandı.
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Sevindikalan Köyü Mevkiinde 12 dönümlük arazi üzerine kurulan istasyon 16 Nisan’da düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak. İstasyonda 500 dişi 500 erkek toplam bin baş damızlık hayvan yetiştirilmesi hedefleniyor.
Birlik üyelerinin damızlık koç ve teke ihtiyaçlarının sertifikalı damızlık koç ve teke ile karşılanmasını, damızlık değeri yüksek ve özelliklerini yavrularına yüksek oranda aktarabilen koçların ve tekelerin yetiştirilerek üyelere sunulmasının amaçlandığı projede kapsamındaki koçlar ve tekeler yıl boyunca bir araya toplanarak özenle bakım ve beslenmesi birlik tarafından yapılıp koç ve teke katım döneminde ihtiyacı olan üyelere sunulacak.

Çorum’da Koç-Teke istasyonu açılıyor

Çorum’da Koç-Teke istasyonu açılıyor

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