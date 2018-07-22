Çorum'da KPSS öncesi ilginç diyaloglar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylardan bazıları, sınava son anda yetişti. Adaylardan biri, önce üzerindeki bozuk para, ardından da tesbih nedeniyle içeri alınmadı. "Her şeyden önemli" dediği tespihini ailesine teslim edip salona giren aday, bu kez de sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için dışarı çıkarıldı ve sınava giremedi.
Çorum'da KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti. Sınav nedeniyle kentte düğün etkinlikleri durdurulurken, inşaatlarda çalışma yaptırılmadı. Merkez Atatürk Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar, sınavı dakikalarla kaçırırken, bazıları ise son anda okula giriş yaptı. Bir aday ile görevliler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Okula gelen aday, arama sırasında üzerinde bozuk para çıkınca içeri alınmadı. Bozuk paraları bir kenara bırakan adayın üstünden bu kez de tespih çıktı. Görevli polisler, adaya tespihle giremeyeceğini söyledi. Aday ise "Tespihim her şeyden önemli" dedi ve aile yakınlarına yöneldi. Bu sırada görevli polisler adaya sınav saatinin geldiğini söyledi. Tespihini yakınlarına teslim eden aday, tam zamanında okula giriş yaptı. Ancak, bu kez yeniden dışarı çıkartıldı. Adayın sınava, sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için alınmadığı ortaya çıktı. Üzgün olduğu gözlenen aday, ailesiyle otomobile binerek okuldan ayrıldı.
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