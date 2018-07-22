HABER

Çorum'da KPSS öncesi ilginç diyaloglar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylardan bazıları, sınava son anda yetişti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylardan bazıları, sınava son anda yetişti. Adaylardan biri, önce üzerindeki bozuk para, ardından da tesbih nedeniyle içeri alınmadı. "Her şeyden önemli" dediği tespihini ailesine teslim edip salona giren aday, bu kez de sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için dışarı çıkarıldı ve sınava giremedi.

Çorum'da KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti. Sınav nedeniyle kentte düğün etkinlikleri durdurulurken, inşaatlarda çalışma yaptırılmadı. Merkez Atatürk Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar, sınavı dakikalarla kaçırırken, bazıları ise son anda okula giriş yaptı. Bir aday ile görevliler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Okula gelen aday, arama sırasında üzerinde bozuk para çıkınca içeri alınmadı. Bozuk paraları bir kenara bırakan adayın üstünden bu kez de tespih çıktı. Görevli polisler, adaya tespihle giremeyeceğini söyledi. Aday ise "Tespihim her şeyden önemli" dedi ve aile yakınlarına yöneldi. Bu sırada görevli polisler adaya sınav saatinin geldiğini söyledi. Tespihini yakınlarına teslim eden aday, tam zamanında okula giriş yaptı. Ancak, bu kez yeniden dışarı çıkartıldı. Adayın sınava, sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için alınmadığı ortaya çıktı. Üzgün olduğu gözlenen aday, ailesiyle otomobile binerek okuldan ayrıldı.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandıAskerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı
Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısıOrhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.