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Çorum'da meydana gelen trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Destici mesajında, "Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza Yüce Rabbim acil şifalar ihsan etsin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici taziye mesajı

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