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Çorum'da minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Çorum'da minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da minibüsün bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ahmet Döneli'nin kullandığı 06 CCF 75 plakalı minibüs, Çorum-Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Sürücü Döneli kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Ali Tezel ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Döneli'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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Çorum ölümlü kaza trafik kazası

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