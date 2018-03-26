Çorum’da öğretmenlere “Robotik Kodlama” eğitimi

Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğretmenlere “Robotik Kodlama” eğitimi verildi.
Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitimde bir açıklama yapan Mekatronik Erhan Çevik, robotik kodlamanın önemine vurgu yaparak, 40 saatlik bir eğitim planlaması yaptıklarını söyledi.
Çevik, “Ülkemizdeki ileri seviyede teknoloji üretimi için öğrencilerin şimdiden yetişmesi lazım ki gelecekte daha işlevsel ürünler üretelim. Afrin’de kullandığımız kendi teknolojilerimiz güzel sonuçlar elde ediyor. Bunların daha iyi hale getirilmesi için Robotik Kodlama eğitimlerinin daha fazla düzenlenmesi lazım” dedi.
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