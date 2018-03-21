Çorum'da oluşan obruk, köylüleri tedirgin etti

Kendi imkanlarıyla dolduramadıkları obruğa İl Özel İdaresi tarafından 80 kamyon civarında hafriyat döküldüğünü ifade eden İşgüzer, "Olayın ardından jeoloji mühendisleri köye gelerek inceleme yaptılar. Obruğun içinde bulunan sudan da inceleme yapmak üzere numune alındı. İçeriye birçok dolgu maddesi dökülmesine rağmen bir türlü çukur doldurulamadı. Dolduruyoruz, sonra yeniden aşağı doğru çöküyor." dedi.

Köy muhtarı Kadir İşgüzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçük nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

İl Özel İdaresinden gelen ekiplerce yüklü miktarda hafriyat çukura döküldü ancak çukurun kapanması için yeterli olmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanlarınca yapılan incelemenin ardından, obruğun dolgu malzemesiyle kapatılması kararlaştırıldı.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde oluşan obruk, köylülerin tedirgin olmasına neden oldu.

Obruğun altında bulunan suyun, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından köye içme suyu kaynağı olarak kazandırılmasını istediklerini ifade eden Kadir İşgüzer, suyun içmeye elverişli olmaması durumunda kullanma suyu olarak da değerlendirebileceklerini kaydetti.

Etrafı güvenlik şeridi ile çevrilen obruğun, üzücü bir olaya sebebiyet vermemesi için bir an evvel kapatılmasını istediklerini belirten İşgüzer, "Allah'tan dileğimiz üzücü bir kaza olmaması. Devletimizin de bu duruma bir an önce bir çare bulacağından eminiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 73 yaşındaki Bayram Ilıkkan da bu yaşına kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Obruğun içine yaklaşık 2 ton ağırlığında, içinde demir olan beton kitlenin atıldığını ancak deliğin onu bile yuttuğunu anlatan Ilıkkan, evleri ve aileleri için tedirgin olduklarını dile getirerek, "Çukurun bir an önce doldurularak tehlikenin giderilmesini istiyoruz. Ayrıca köyde su ihtiyacımız var. İhtiyacımızı buradan karşılayabiliriz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kaymakam Mitat Gözen, beraberindeki heyetle köyde incelemelerde bulundu.

Gözen, obrukla ilgili gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını bildirdi.