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Çorum'da otobüsle çarpışan motosikletli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

Çorum'da otobüsle çarpışan motosikletli öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Y. yönetimindeki 19 TN 480 plakalı özel halk otobüsü, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen Eren Baskın'ın (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baskın, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Baskın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum motosiklet kazası trafik kazası

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