HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çorum'da otomobil takla attı : 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla ataraka şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.  Kaza, Samsun - İstanbul D-100 karayolu Kumbel mevkiinde meydana geldi.

Çorum'da otomobil takla attı : 4 yaralı

Mustafa ULUSOY /OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla ataraka şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun - İstanbul D-100 karayolu Kumbel mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinden Tosya istikametine gitmekte olan M.E.O. yönetimindeki 34 ZM 9522 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdiGazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi
Oğuz Gündoğdu: Mudanya'ya doğru gelen uzun diri bir fay hattı varOğuz Gündoğdu: Mudanya'ya doğru gelen uzun diri bir fay hattı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.