Çorum'da otomobil takla attı : 4 yaralı

Mustafa ULUSOY /OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla ataraka şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun - İstanbul D-100 karayolu Kumbel mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinden Tosya istikametine gitmekte olan M.E.O. yönetimindeki 34 ZM 9522 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole devrilen otomobilde sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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