Çorum'da Ramazan davulcuları 'Mehter Marşı' ile uyandırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da davulcular, Ramazanın ilk sahurunda vatandaşları Mehter Marşı ile uyandırdı. Çorum'da bir geleneğin yaşatılması için Ramazan davulcuları, belediye tarafından tek tip giydirildi. Fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyen davulcular, mahalle mahalle dolaştı, Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı. Üçtutlar Mahallesi'nde göre yapan davulcu Bekir Şimşek (35), "Çorum’da 44 Ramazan davulcusu görev yapmakta. Belediyenin uygun gördüğü bu kıyafetlerle görev yapıyoruz. Biz bu işi yaparken belediyeden herhangi bir ücret almıyoruz. Sadece halkımızın verdiği bahşişlerle davullarımızı çalıyoruz. Ramazan'ın ilk sahurunda da bütün davulcular olarak Mehter Marşı'nı çaldık" dedi.
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