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Çorum'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Vali Necmeddin Kılıç: "Bu millet bundan sonra da başını dik tutmak için, onuru haysiyeti için, zulme başkaldırmak için elbette şehit verecektir"

ÇORUM (AA) - Çorum Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Samsun karayolu üzerindeki bir restoranda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra tüm şehitler için dua edildi.

Vali Necmeddin Kılıç, burada yaptığı konuşmada, insanların dünyaya ölmek için geldiğini, hayattaki en büyük doğrunun, belki de hiçbir zaman unutulmaması gereken gerçeğin ölüm olduğunu söyledi.

Türk milletinin, tarih boyunca şehitler verdiğini, vermeye de devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Bizim kökümüz, damarlarımız şu Anadolu coğrafyasına geldiğimizden günden beri şehadetle buluşmaktadır. Sultan Alparslan, 1071'de Malazgirt Meydanı'nda kefenlerini giydiği günden beri, 'şehit olursam beni bunlarla gömün' dediğinden beri, şehadet kapımızdadır, evimizin baş köşesindedir. Hoş geldi, safa geldi. Bu millet, bundan sonra da başını dik tutmak için, onuru haysiyeti için, zulme başkaldırmak için elbette şehit verecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin yakın zamanda hain bir darbe girişimini atlattığını hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gazilerinden biri anlatıyor, 'Yaralıydım, beni ambulansla hastaneye götürüyorlardı. Beni müthiş bir hal kaplamıştı. Keşke beni uyandırmasalar dedim ama hastaneye gittiğimde beni uyandırdılar. Halen o lezzeti özlüyorum' diyor. Şahadet anında bırakın acı duymayı, insanı öyle bir lezzet kaplar ki tekrar dünyaya gelmek, şehit olmayı ister. Şehadet böylesine bir ikramdır, lütuftur. Biz 100 yıldır nesiller boyu şehitler veriyoruz, gaziler veriyoruz. İçimizde bulunan hangi ailenin geçmişinde, ya İstiklal Harbi'nde ya Çanakkale Harbi'nde ya da Balkan Savaşları'nda bir şehit çıkmamıştır, öyle bir aile yok."

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İnşallah güzelliklerle bu ramazanı bitirip bayrama ulaşırız. Daha güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kılıç ve Gül, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de katıldı.

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