 Çorum'da şehit mezarlarına duygu yüklü notlar bırakıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehitlikte şehitlerin mezarlarını ziyaret eden yakınları, duygu yüklü notlar ile karanfiller bıraktı.
Çorum Şehitlik Anıtı’nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şehitlik Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri konuldu. Saygı atışının ardından Vali Necmeddin Kılıç, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.
Törende duaların edilmesinin ardından şehit mezarlarına, yakınları tarafından ,'Doğum günün kutlu olsun', 'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' ve 'Canım oğlumuz seni unutmadık' yazılı notlar ile karanfiller bırakıldı.
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