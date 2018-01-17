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ÇORUM'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATI VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 15:51 | Son Güncelleme 50 dakika önce

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