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Çorum'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Çorum'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Abdurrahman Erdoğan'ın (76) kullandığı 19 EH 883 plakalı sepetli motosiklet, Tutuş köyü yakınlarındaki Seki Yaylası'nda şarampole devrildi.

Motosikletin sepet kısmında yolculuk eden sürücünün eşi Rabia Erdoğan (75), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Abdurrahman Erdoğan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Çorum Dodurga motosiklet kazası trafik kazası

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