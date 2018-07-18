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Çorum'da tırdan düşen yabancı uyruklu kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 01:05 | Son Güncelleme

Çorum'da tırdan düşen yabancı uyruklu kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeki tırdan düşen Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uğur Ç. idaresindeki 05 EH 100 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde bulunan Suriye uyruklu Ahmet El Gısvan (23), Alaca-Sungurlu karayolu Şekerhacılı köyü yakınında asfalt zemine düştü.

Ağır yaralanan Gısvan, yoldan geçen bir araçla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Uğur Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Alaca Çorum Kamyondan düşme

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