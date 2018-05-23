ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.M, S.A, C.Ö, M.S, M.G, H.A, E.A, H.A. ve E.G. gözaltına alındı.

"Torbacı" tabir edilen sokak satıcısı olduğu iddia edilen şüphelilerin üzerinde ve bazı adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu esrar ile hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 165 lira ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürüldü.

