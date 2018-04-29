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Çorum'da trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

Çorum'da trafik kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İskilip ilçesinde, Sadık Açıkgöz'ün (64) kullandığı 06 AZN 36 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Bayram Cücük (67) ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sungurlu ilçesinde de Ahmet Bayav'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Ankara karayolu üzerindeki eğimli arazide devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bayav, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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Çorum iskilip Sungurlu trafik kazaları

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