Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Bunalan köyünde, İsmail Yeniay'ın (35) kullandığı plakasız traktör, köy girişi yakınlarındaki eğimli arazide devrildi.
Takla atan traktörün altında kalan Yeniay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yeniay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yeniay'ın, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan köyüne geldiği, mantar toplamak için traktörle evden ayrıldığı öğrenildi.
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