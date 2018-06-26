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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

Çorum'da uyuşturucu operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 ayrı tarlada ekili 613 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Köpek Timi ile operasyon düzenledi.

O.Y. ve Y.Y'ye ait buğday ve nohut tarlalarına düzenlenen operasyonda 613 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlıların evlerindeki aramada da kurutulmak üzere gazete üzerine serilmiş 17,29 gram kubar esrar, soba üzerinde içinde esrar bulunan içilmiş 2 sigara, cam kavanoz içinde 4,17 gram toz esrar, ruhsatsız şarjörlü yarı otomatik av tüfeği ile buna ait 57 dolu av fişeği bulundu.

Jandarma ekiplerince tarla sahipleri gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum hint keneviri Jandarma Sungurlu uyuşturucu operasyonu

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