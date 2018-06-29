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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

İran'dan Avrupa'ya nar suyu konsantresi taşıyan tırda yapılan aramada, 34 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Avrupa'ya gideceği belirlenen İran uyruklu Y.A. yönetimindeki nar suyu konsantresi yüklü bir tırda uyuşturucu bulunduğu bilgisi edindi.

NARKOTİM ekiplerince takibe alınan tır, Osmancık ilçesindeki D-100 karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

"Panzer" isimli narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla araçta yapılan aramada, tırın yakıt deposu yanındaki malzeme dolabına saklanan uyuşturucu madde bulundu.

İnceleme sonucu morfin ve eroin üretiminde kullanılan 34 kilogram afyon sakızı olduğu belirlenen söz konusu uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Afyon sakızı Çorum operasyon uyuşturucu

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