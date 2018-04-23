Çorum'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, düğün konvoyundaki otomobillerin de bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Çorum'dan Ankara istikametine giden İsmail Kılıç'ın kullandığı 19 TP 731 plakalı otomobil, çevre yolundaki Buharaevler Kavşağı yakınlarında takla attı. Sürücü Kılıç'ın yaralandığı kazada aracın motor bölümündeki bazı parçalar da yola savruldu.

Kazadan kısa bir süre sonra aynı istikamette seyreden ve aralarında düğün konvoyunda yer alan otomobillerin bulunduğu 7 araç da kontrolden çıkarak çarpıştı. Sekiz aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Refüjdeki elektrik direğine çarparak deviren bir otomobilde çıkan yangın, çevredekiler tarafından söndürüldü. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaza yapan bazı araçların LPG'li olması ve bazılarından da yola yakıt saçılması nedeniyle olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda polis otosundan uyarı yapıldı.