Çorum'daki cinsel saldırı iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da, iki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan tır şoförü hakkında 45 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Çorum'da geçen yıl, Ulukavak Mahallesi'nde 18 ve 20 yaşlarındaki iki genç kıza cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen tır şoförü G.V. ile ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, savunmalarında her iki olaydaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık G.V'nin, mağdur ve tanık beyanları, kamera kayıtları ile olay yerinde bulunan sigara izmaritinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldığında, olayları kendisinin gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı belirtildi.

İddianamede, sanığın "Cinsel istismara teşebbüs, cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit ve silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama" suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması eylül ayında görülecek.

