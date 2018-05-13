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Çorum'daki 'Gizemli kız' efsaneleştirilip, kente turist çekilecek -1 ARŞİV

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı ile ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü harekete geçti.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kız olayı ile ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü harekete geçti. İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı. Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi.

HİKAYELERDEN EFSANE GELİŞTİRECEĞİZ

Gizemli kız olayı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Ağlayan kızla ilgili efsanelerinden bir özet yapmaya hazırlanan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, bu efsaneyi şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hikayeleştirilceği ve Kültür Bakanlığı'na sunacağı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Çorum İl Kültür Turizm Müdür vekili Ömer Arslan "Güzel şehrimizi anlatacak hikayelerin efsanelerin oluşturulması yönündeki çabamız devam etmektedir. Kültür turizmindeki değişim önceki yıllara göre, üst ölçeklerdedir. Bu efsanelerinde bu güzel değişimle buluştuğu takdirde bu kadim medeniyetlere istenilen şekilde katkı sağlayacaktır. Şu bilinmektedir ki, bu tür efsanelerin yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" dedi.

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