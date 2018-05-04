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Çorum'daki "mezarlıkta ağlayan kız" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 01:35 | Son Güncelleme

Çorum'da dört gün süresince akşam saatlerinde geldiği mezarlıktaki bir kabrin başında gözyaşı döktüğü öne sürülen genç kızın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar yine sonuçsuz kaldı - Polisin uyarısına rağmen mezarlığa giren onlarca kişi, el feneri ve cep telefonlarının ışıklarıyla genç kızı aradı

ÇORUM (AA) - Çorum'da dört gün süresince akşam saatlerinde geldiği mezarlıktaki bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddia edilen genç kızın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalardan yine sonuç çıkmadı.

Kent merkezinde, 28 Nisan'dan itibaren akşam saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için belediye ve polis ekiplerince başlatılan çalışmalara devam edildi.

Dün akşamın aksine mezarlık ve çevresinde kısa bir çalışma yapan ekiplerin aramalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Bu arada, meraklı vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına yoğun ilgi gösterdi. Polisin uyarısına rağmen duvarın üstündeki demir korkuluklardan atlayarak mezarlığa giren onlarca vatandaş, el feneri ve cep telefonlarının ışıklarıyla genç kızı aradı.

Ekiplerin, mezarlığın dışına çıkmaları konusundaki uyarısına aldırış etmeyen vatandaşlar, kızın gözyaşı döktüğü iddia edilen, 1982 yılında vefat eden Fatma Ç'ye ait kabristanın çevresi ile yakınındaki kabristanlar arasında gezindi.

Polis tarafından güçlükle mezardan çıkarılan vatandaşlar, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

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ağlayan kız Çorum mezarlık

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