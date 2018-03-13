Çorum'daki trafik kazası

Adli soruşturma kapsamında 9 kişi isminin belirlendiğini aktaran Yurdagül, "Son aldığımız bilgilere göre, bir yolcu yaralanmadığı için kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmış. Olay yerinden geçen başka bir otobüs 2 hafif yaralı yolcudan birini Tokat'a, birini Amasya'ya götürmüş. Şu an itibarıyla 11 ölü, 23 yaralı şeklinde bilançoyu söyleyebiliriz. Soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ÇORUM (AA) - Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazayla ilgili, "Olay yerinden geçen başka bir otobüs 2 hafif yaralı yolcudan birini Tokat'a, birini Amasya'ya götürmüş. Şu an itibarıyla 11 ölü, 23 yaralı şeklinde bilançoyu söyleyebiliriz." dedi.

Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli ve ölü sayısının artmasına neden olabilecek bütün verilerin değerlendirildiğine dikkati çeken Yurdagül, şunları kaydetti:

"Araç olay yerinden yediemin olarak uygun bir yere alındı. Üzerinde kriminal inceleme yapılacak. Olay yerinden de yakıt numuneleri alındı. Onlarla ilgili değerlendirme yapılacak. İlk tespitlerde arkadan çarpma suretiyle meydana gelen trafik kazası ve kazanın ardından otobüsün arka kısmında başlayan yangın söz konusu. Yangın, herhangi aşırı yanıcı maddeden kaynaklanacağı gibi doğal sebeplerle de kaynaklanmış olabilir. Bütün bu konuları soruşturmanın tamamlanmasıyla paylaşırız. Kazanın oluş şekli itibarıyla bir anda bütün bilgileri toplama imkanımız yok. Sabahtan bu yana çok çalışma sürdürülüyor."