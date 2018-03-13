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Çorum'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül: - "Olay yerinden geçen başka bir otobüs 2 hafif yaralı yolcudan birini Tokat'a, birini Amasya'ya götürmüş. Şu an itibarıyla 11 ölü, 23 yaralı şeklinde bilançoyu söyleyebiliriz"

ÇORUM (AA) - Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazayla ilgili, "Olay yerinden geçen başka bir otobüs 2 hafif yaralı yolcudan birini Tokat'a, birini Amasya'ya götürmüş. Şu an itibarıyla 11 ölü, 23 yaralı şeklinde bilançoyu söyleyebiliriz." dedi.

Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsünün Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde Gürcistan plakalı çelik boru yüklü tıra çaptıktan sonra yandığını hatırlattı.

Kazada cesetlerin yanması nedeniyle kimlik tespitinin zorlaştığına işaret eden Yurdagül, otobüsten 11 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyledi.

Cesetlerin Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildiğini belirten Yurdagül, DNA incelemesinden sonra kimliklerin tam anlamıyla tespitinin mümkün olabileceğini vurguladı.

Adli soruşturma kapsamında 9 kişi isminin belirlendiğini aktaran Yurdagül, "Son aldığımız bilgilere göre, bir yolcu yaralanmadığı için kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmış. Olay yerinden geçen başka bir otobüs 2 hafif yaralı yolcudan birini Tokat'a, birini Amasya'ya götürmüş. Şu an itibarıyla 11 ölü, 23 yaralı şeklinde bilançoyu söyleyebiliriz. Soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli ve ölü sayısının artmasına neden olabilecek bütün verilerin değerlendirildiğine dikkati çeken Yurdagül, şunları kaydetti:

"Araç olay yerinden yediemin olarak uygun bir yere alındı. Üzerinde kriminal inceleme yapılacak. Olay yerinden de yakıt numuneleri alındı. Onlarla ilgili değerlendirme yapılacak. İlk tespitlerde arkadan çarpma suretiyle meydana gelen trafik kazası ve kazanın ardından otobüsün arka kısmında başlayan yangın söz konusu. Yangın, herhangi aşırı yanıcı maddeden kaynaklanacağı gibi doğal sebeplerle de kaynaklanmış olabilir. Bütün bu konuları soruşturmanın tamamlanmasıyla paylaşırız. Kazanın oluş şekli itibarıyla bir anda bütün bilgileri toplama imkanımız yok. Sabahtan bu yana çok çalışma sürdürülüyor."

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