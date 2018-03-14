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Çorum'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan Karayazı: - "Yolda otobüs iki kere arızalandı"

Çorum'un Osmancık ilçesinde İstanbul'dan Tokat'a giden yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev aldığı kazada yaralanan Fazilet Karayazı, otobüsün yolda iki kez arızalandığını söyledi.

Kazada yaralanan kız kardeşi Kerime Turan (29) ve yeğeni Zehra Turan (5) ile Çorum'daki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi süren Karayazı, kaza anını anlattı.

Otobüste uyumaya çalıştığı sırada patlama sesi duyduğunu belirten Karayazı, "Yolda otobüs iki kere arızalandı. Benzinlikte durduk. 'Arızalandı, hava yaptılar.' dediler. Benzinlikten çıktık, 10-15 dakika sonra yolda yine durdu. Şoför indi, baktı. Sonra patlama sesi duyunca ben arızadan dolayı araba patladı zannettim. Kaza olduğunu bilmiyordum. Duman oldu. Öne fırlamışım."

Kardeşi Kerime Turan'ın da 5 yaşındaki kızıyla araçta olduğunu söyleyen Karayazı, yolcuların otobüsün camını kırdığını ifade ederek "Yeğenim Zehra'yı camdan attım. Bağırıyorlardı 'Kendini at' diye. Ben kendimi atmadım. Duman boğmaya başladı daha sonra vatandaşların üzerine atladım. Kız kardeşimin sesini duyunca kurtulduk dedim." diye konuştu

- Olay

İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, dün Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev almıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 21'inin hastanelere kaldırıldığı, hafif yaralanan 2 yolcunun olay yerinden geçen başka bir otobüsle Tokat ve Amasya'ya götürüldüğü bildirilmişti.

Kazada, otobüs sürücüleri İsmet Eslen ve Ahmet Civlez, muavin Cihan Çakmak ile yolcular Esra Kel, Mine Demir, Ayşe ve Murat Delice, Mehmet Cula, Mervenur Özçiftçi, Dürdane ve Betül Kaplan hayatını kaybetmişti.

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Çorum otobüs kaza Tokat

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